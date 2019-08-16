شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إعلام الحشد الشعبى، اليوم الجمعة، أن قوة من اللواء 23 بالحشد أحبط محاولة تسلل من قبل عناصر داعش لقضاء خانقين فى ديالى.
وقال الموقع الرسمى للحشد الشعبى، أن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبى أحبطت فى وقت متأخر من ليلة أمس، تسللا من قبل عناصر داعش قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين فى محافظة ديالى.
وأوضح الموقع، أن مقاتلا من الحشد أصيب واستشهد أخر أثناء الاشتباك مع القوة، مشيرا إلى أن "داعش" حاول استهداف المدنيين خلال أيام عيد الأضحى، لكن الحشد أحبط محاولته.
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