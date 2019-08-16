الجيش اليمنى يدمر آلية عسكرية محملة بالمرتزقة فى جبهة ناطع بالبيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر عسكرى، أن وحدة الهندسة نفذت كمين محكم لآلية عسكرية محملة بالمرتزقة فى جبهة ناطع، ما أدى إلى تدميرها ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.

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