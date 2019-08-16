الأمم المتحدة تطالب بـ"وقف فوري" للهجمات على مطارات غربي ليبيا

علاء أبو العينين / الخليج 365بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا:

- شجبت الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة

- لفتت إلى أن هذه الهجمات عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة

- أكدت أن "المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافا عسكرية"

- طالبت أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين مذكرة بأن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب

شجبت الأمم المتحدة الهجمات الممنهجة والمتزايدة على المطارات التي يستخدمها المدنيين في غرب ليبيا، مطالبة بالوقف الفوري لتلك الهجمات حيث أنها عرضت حياة الالاف من المسافرين للخطر.

وقال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء الخميس، إنها "تشجب الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة".

وأضافت أن "هذه الهجمات عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني".

ولفت البعثة الأممية إلى "آخر هذه الهجمات المشينة ضد أهداف مدنية القصف العشوائي الذي تعرض له مطار معيتيقة بالأمس (الأربعاء)، والذي أفيد بأنه تسبب في مقتل أحد العاملين في المطار وإصابة آخر بجروح كما تسبب في أضرار مادية أسفرت عن إغلاق المطار لعدة ساعات اليوم (الخميس)، وقد أدى ذلك إلى تعطيل حاد في عمليات المطار وترك مئات الركاب عالقين".

وأشارت إلى غارة جوية أخرى شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ليل الأربعاء الخميس، على "مطار زوارة، وهو منشأة مدنية؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطار".

Advertisements

ويعد مطار معيتيقة المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين، كما يستخدم أيضا لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشددت البعثة الأممية، في بيانها، على "وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور"، مؤكدة على أن "المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافا عسكرية".

وذكرت البعثة "أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تذكر بأن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب".

وتبرر قوات "حفتر" قصفها لمطاري زوارة ومعيتيقة بأنهما يستخدمان في أغراض عسكرية، رغم نفى حكومة الوفاق الوطني لذلك.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو/تموز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.