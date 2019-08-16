الجيش التركي يقصف مواقع إرهابية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

قصف الجيش التركي مواقع عائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

ولفتت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إلى شن غارات جوية على مواقع الإرهابيين في منطقة "زاب" شمالي العراق، بالتوازي مع "عملية المخلب".

واستهدفت الغارات مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.

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وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.