ولادة عشرينية بأربع توائم بولادة مكة

الخليج - زينة الفدح

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لـ 4 توائم بموسم حج 1440هـ لسيدة سورية تبلغ من العمر 23 عاماّ بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعًا فقط وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات ، واستدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة، اجراها طاقم طبي متخصص وهم د/محمود ابو العزم استشاري النساء ودكتور محمد ابراهيم أخصائي النساء ، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة؛ ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300جرام و 1800 جرام

وأوضح مدير الخدمات الطبية الدكتور هلال المالكي أنه تم استقبال الأم وعمل لها اللازم ومن ثم تم إجراء دخولها إلى العمليات بشكل عاجل

مبينا أن التوائم إثنين منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن .

و لفت مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد المحمادي إلى أن المستشفى استقبــل الحالــة فور قدومها وتمت إجراءات دخولها إلى العمليات بسرعة مراعاة لحالة الأم وحفاظا على الأجنة وذكــــر أن الأم والمواليــــد الأربعة في صحــة جيــدة ولا يعانــــون من أيــــة مضاعفـــات خاصــــة وأن نسبة المضاعفــــات في هــذه الحــــالات كبيـــرة.

وثمن الدكتور المحمادي جهــــود طاقــــم التوليـــــد الذي أشــــرف على الــولادة من قسم النساء برئاسة دكتورة حواء هوساوي والطاقم الطبي بقســـم الحضانة برئاسة دكتور عطية الزهراني ، لافتا إلى أن خبرة الطاقـــم وسرعـــة التعامل مع الحالــة أسهمتا بشكـــل كبيــــر في حــــدوث العملية دون مضاعفـــات تذكر‏.

من جهة أخرى رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ماتلقاه من استجابة سريعة للحالة و الرعاية الطبيه لمواليده الأربعة و زوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى