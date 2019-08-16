اخبار الخليج

الاحتلال الإسرائيلي يختطف أمين سر حركة فتح في القدس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
- صورة أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

اختطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أمين سر حركة فتح بقرية «العيسوية» بالقدس، ياسر درويش.

أفاد شهود عيان بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت أمين سر حركة فتح أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن أمين سر حركة فتح قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع.

كان أمين سر الحركة اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال.

صور تاريخية للقدس تراها لأول مرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يختطف أمين سر حركة فتح في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا