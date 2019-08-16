الاحتلال الإسرائيلي يختطف أمين سر حركة فتح في القدس

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

اختطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أمين سر حركة فتح بقرية «العيسوية» بالقدس، ياسر درويش.

أفاد شهود عيان بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت أمين سر حركة فتح أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن أمين سر حركة فتح قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع.

كان أمين سر الحركة اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال.

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