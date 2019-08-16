شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بسقوط امطار فى السعودية و ضباب فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم الجمعة، تنوعا بين توقع هطول أمطار فى السعودية، وارتفاع درجات الحرارة فى البحرين، وتوقعات بان يكون الطقس رطبا غربا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا وجنوبا فى الامارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات الطائف. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى جدة, وتكّون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الامارات، أن تكون أجواء الطقس خلال الأيام القادمة صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة أحيانا مع احتمال تشكل الضباب وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا .

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ويكون الطقس، اليوم الجمعة، رطبا غربا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا وجنوبا..الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون رطبا في البداية ثم يتحول إلى حارا مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ويكون حسن بوجه عام ليلا.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها من 7 الى 12 عقدة خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر، لافتة الى توقع ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، مشيرة الى ان درجة الحرارة المتوقعة، العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

الكويت

يشهد طقس الكويت، اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا فى درجة الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية.