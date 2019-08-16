سامسونج تكشف عن هاتفها "الفاخر" جالاكسي Note 10

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي نوت 10 جالكسي نوت 10

كتب- وكالات:

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هواتفها الذكية Note 10 الفاخرة، والتي تمتاز بشاشة كاملة وقلم جديد يتيح عمليات الإدخال في الهواء.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها لأول مرة تعول على مقاسين للشاشة؛ حيث يأتي الموديل جالاكسي Note 10 بشاشة قياس 3ر6 بوصة وبدقة وضوح 2080 x 1080 بيكسل، بينما يأتي الموديل جالاكسي Note 10 Plusبشاشة قياس 8ر6 بوصة وبدقة وضوح 3040 x 1440 بيكسل، مع توافر إصدار منه يدعم شبكة الجيل الخامس 5G. وتغطي الشاشة AMOLED، المستديرة على الجوانب الطولية، الواجهة الأمامية بالكامل تقريبا.

وقامت شركة سامسونج بتركيب الكاميرا الأمامية في ثقب على حافة الشاشة العلوية، وتعتمد الشركة الكورية الجنوبية في الكاميرا الرئيسية الموجودة على الجانب الخلفي ذات الإضاءة القوية للغاية على عدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 16 ميجابيكسل وكذلك عدسة واسعة الزاوية وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منهما، ويشتمل الموديل جالاكسي Note 10 Plus الجديد على مستشعر عمق إضافي.

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ويمتاز قلم البلوتوث الجديد باكتشاف الحركات، وبالتالي فإنه يتيح إمكانية إجراء أوامر الإدخال في الهواء، ويتم تخزينه في فتحة بجسم الهاتف المصنوع من الألومنيوم، والذي لا يتعدى سُمكه 8 ملم، كما يتم شحنه في نفس الوقت.

وتزخر هاتف سامسونج جالاكسي Note 10 الجديد ببطارية سعة 3500 مللي أمبير ساعة وبوزن 170 جراما، أما الموديل سامسونج جالاكسي Note 10 Plus فيأتي ببطارية 4300 مللي أمبير ساعة وبوزن 200 جرام, وتعتمد هواتف سامسونج الجديدة على نظام التشغيل أندرويد 9 (Pie).

وأعلنت شركة سامسونج عن طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من 23 آب/أغسطس الجاري بسعر يبدأ من 950 دولار أمريكي للموديل جالاكسي Note 10 بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت وسعر 1100 دولار أمريكي للموديل جالاكسي Note 10 Plus وسعر 1300 دولار أمريكيا للإصدار 5G بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة MicroSD الخارجية.