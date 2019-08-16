اخبار الخليج

مؤتمر السياحة الصيني العربي يعقد في سبتمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السياحة الصيني العربي يعقد في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الثقافة والسياحة في نينجشيا بشمال غرب الصين، إن مؤتمر الشركات السياحية الصيني-العربي 2019 سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر في ينتشوان، وسيشتمل على سلسلة من الأنشطة مثل ترويج الموارد السياحية، والتعاون السياحي والتبادل بين الصين والدول العربية، والتفاوض حول المشاريع الاستثمارية.

وكما نشرت وكالة انباء الصين، سيشارك مسؤولون سياحيون من إندونيسيا والمغرب وتشاد، إضافة لـ120 مشتغلا بالسياحة من الصين و 15 دولة واقعة على الحزام والطريق بما في ذلك مصر وسنغافورة وجمهورية كوريا.

وستقدم الموارد والمنتجات السياحية مثل السماء المرصعة بالنجوم، وسور الصين العظيم، والتراث الثقافي غير المنظور في نينجشيا، خلال عمل مسرحي سيقام خلال المعرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر السياحة الصيني العربي يعقد في سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا