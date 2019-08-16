شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السياحة الصيني العربي يعقد في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الثقافة والسياحة في نينجشيا بشمال غرب الصين، إن مؤتمر الشركات السياحية الصيني-العربي 2019 سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر في ينتشوان، وسيشتمل على سلسلة من الأنشطة مثل ترويج الموارد السياحية، والتعاون السياحي والتبادل بين الصين والدول العربية، والتفاوض حول المشاريع الاستثمارية.

وكما نشرت وكالة انباء الصين، سيشارك مسؤولون سياحيون من إندونيسيا والمغرب وتشاد، إضافة لـ120 مشتغلا بالسياحة من الصين و 15 دولة واقعة على الحزام والطريق بما في ذلك مصر وسنغافورة وجمهورية كوريا.

وستقدم الموارد والمنتجات السياحية مثل السماء المرصعة بالنجوم، وسور الصين العظيم، والتراث الثقافي غير المنظور في نينجشيا، خلال عمل مسرحي سيقام خلال المعرض.