شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج بالسعودية: الاستعداد لموسم العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة الحج والعمرة، الحفل التكريمى لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف ندوة الحج الكبرى لعام 1440ه وذلك باحد فنادق محافظة جدة .

ورفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الذى اقيم امس الخميس، التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده، على نجاح موسم الحج لهذا العام ولحجاج بيت الحرام بعد أن منّ الله عليهم بإتمام نسكهم في يسر وسهولة.‏

وأبرز طاهر،جهود الوزارة في التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في الاستعداد لموسم الحج المقبل، فيما ستبدأ مهمة الاستعداد لموسم العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على راحة ورضى حجاج بيت الله وقاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات لهم بكل جودة وكفاءة وإتقان .