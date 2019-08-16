دبي - بواسطة محمد فارس © معايير هامة لشراء راوتر جديد معايير هامة لشراء راوتر جديد

كتب- وكالات:

أوصت مجلة التكنولوجيا "كونيكت" المستخدم عند شراء راوتر جديد بالانتباه إلى المعايير، التي تدعمها شبكة WLAN اللا سلكية.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الراوتر الجديد ينبغي أن يدعم المعيار ac-WLAN المعروف باسم Wifi 5 والمعمول به حاليا، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يدعم الراوتر المعيار المستقبلي ax-WLAN المعروف باسم Wifi 6.

ومن المهم أيضا أن يدعم الراوتر الجديد الإرسال في نطاقات التردد 2.4 و5 جيجاهرتز، وكذلك نظام النقل 4X4 Mimo مع 4 هوائيات.