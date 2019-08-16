معايير هامة لشراء راوتر جديد

كتب- وكالات:
أوصت مجلة التكنولوجيا "كونيكت" المستخدم عند شراء راوتر جديد بالانتباه إلى المعايير، التي تدعمها شبكة WLAN اللا سلكية.
وأوضحت المجلة الألمانية أن الراوتر الجديد ينبغي أن يدعم المعيار ac-WLAN المعروف باسم Wifi 5 والمعمول به حاليا، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يدعم الراوتر المعيار المستقبلي ax-WLAN المعروف باسم Wifi 6.
ومن المهم أيضا أن يدعم الراوتر الجديد الإرسال في نطاقات التردد 2.4 و5 جيجاهرتز، وكذلك نظام النقل 4X4 Mimo مع 4 هوائيات.
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