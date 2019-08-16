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معايير هامة لشراء راوتر جديد

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دبي - بواسطة محمد فارس © معايير هامة لشراء راوتر جديد معايير هامة لشراء راوتر جديد

كتب- وكالات:

أوصت مجلة التكنولوجيا "كونيكت" المستخدم عند شراء راوتر جديد بالانتباه إلى المعايير، التي تدعمها شبكة WLAN اللا سلكية.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الراوتر الجديد ينبغي أن يدعم المعيار ac-WLAN المعروف باسم Wifi 5 والمعمول به حاليا، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يدعم الراوتر المعيار المستقبلي ax-WLAN المعروف باسم Wifi 6.

ومن المهم أيضا أن يدعم الراوتر الجديد الإرسال في نطاقات التردد 2.4 و5 جيجاهرتز، وكذلك نظام النقل 4X4 Mimo مع 4 هوائيات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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