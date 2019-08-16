شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بومبيو يؤكد إلتزام الولايات المتحدة بدعم المؤسسات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن، التزام الولايات المتحدة في دعم المؤسسات اللبنانية، للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، والتصدي لتهديدات إيران وميليشيات حزب الله.

وكما نُشر فى سكاى نيوز،توجه بومبيو إلى الحريري "اجتمعت بك في السنوات الماضية وأكدنا التزام أمريكا بمستقبل جديد للبنان وبدعم المؤسسات اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".

من جهة أخرى أثنى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مؤكدا التزام لبنان في مكافحة الإرهاب.

وأعرب الحريري عن أمله في صدور قرار نهائي في سبتمبر المقبل، بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل.