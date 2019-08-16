شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السعودية تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق القوات المسلحة السعودية، غداً السبت، بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف اطلاع الزوار على المعدات والأليات العسكرية.

وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، يأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف ، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل ، الدفاع الجوي ، والخدمات الطبية ، والقوات الجوية ، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف ، فيما دعت قيادة المنطقة الجميع الى زيارة المعرض .