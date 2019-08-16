رئيس الوزراء البريطانى يؤكد للرئيس الفلسطينى التزام بريطانيا بـرؤية حل الدولتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية ان جونسون أكد خلال الاتصال التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي. من جهته ثمن الرئيس عباس مواقف رئيس الوزراء البريطاني خاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

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