اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، شدد عبدالملك، في توجيهه للمسؤولين على "ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية".

وحمّل رئيس حكومة اليمن، "الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات كامل المسؤولية عن حدوث ذلك"، مؤكداً أنه "لن يعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، رسميا توليه إدارة شؤون محافظات جنوب اليمن.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت السبت الماضي، على العاصمة المؤقتة عدن بعد إحكامها قبضتها على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة، إثر مواجهات مع الجيش استمرت أربعة أيام خلفت نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.