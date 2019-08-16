شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، أن مديريتى حيس والتحيتا جنوب الحديدة غربى اليمن، شهدتا، قصفا واستهدافا مكثفا من قبل الميليشيات الحوثية تزامنا مع تصعيد مدفعى وصاروخى في مدينة الحديدة وجنوبها.
وذكرت القناة، امس الخميس، أن الميليشيات قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة، ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10، الواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مديرية حيس.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مسلحي ميليشيات الحوثي أطلقوا النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.
كما عاودت الميليشيات الحوثية، استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
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