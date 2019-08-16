شكرا لقرائتكم خبر عن حنان عشراوي: منع الاحتلال دخول نائبتين أمريكيتين لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى منع النائبتين في الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين.

وقالت عشراوى في بيان لها، امس الخميس، إن هذا القرار المعيب وغير الأخلاقى من قبل حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرف، يعد صفعة للشعب الأمريكى، ويؤكد عدم احترام إسرائيل للشعوب وممثليهم المنتخبين، وخروجا على جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية، واعتداء على حق الشعب الفلسطينى في التواصل مع بقية العالم.

وأكدت أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا يحق لها منع دخول عضوتى الكونجرس طليب وعمر، اللتين أرادتا التواصل مع الشعب الفلسطيني ورؤية حقيقة ما يجري على الأرض ومعرفة طبيعة الاحتلال وممارساته، مشددة على حقهما وواجبهما كممثلتين للشعب الأمربكي أن يطلعا على السياسات والإجراءات الأمريكية التي تؤثر على فلسطين وإسرائيل ودول العالم أجمع.

وأشارت عشراوي إلى أن طليب وعمر منعتا من زيارة فلسطين بسبب مواقفهما السياسية الشجاعة والتزامهما المبدئي بحقوق الإنسان العالمية.

وأضافت "في الوقت الذي يغتصب فيه الاحتلال حق الشعب الفلسطيني في استقبال زواره ومؤيديه ومناصريه في وطنه، يمنح لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) الحق في تمويل زيارات لإسرائيل، خلال هذا الأسبوع، لما يقرب من 80 عضو كونجرس أمريكي منحازين بشكل أساسي لإسرائيل وأيديولوجيتها".

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ولفتت عشراوي إلى أن إسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق القانون تنتهك القانون الدولي والدولي الإنساني دون حسيب ولا رقيب، وأن منعها دخول طليب وعمر يأتي ضمن حملة ممنهجة لعزل القضية الفلسطينية عن العالم، وللتغطية على جرائمها وخروقاتها المتواصلة بجميع الوسائل بما فيها الإكراه والرقابة.

وطالبت دول العالم أجمع، بما فيه أولئك الذين يستميتون في الدفاع عن الاحتلال غير الشرعي، إلى وقف هذا الدعم الأعمى وغير الأخلاقي.

كما استنكرت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أيد قرار إسرائيل، بل وحرضها على نواب الشعب الأمريكي وهاجم ممثليه المنتخبين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن قرار إسرائيل منع عضويتي الكونجرس والتصريحات التحريضية ضدهما يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".

وأضاف اشتية، في بيان، الخميس، "إسرائيل تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي وتحاول أسكات وتخويف الأصوات الحرة الداعية للسلام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن "القرار الإسرائيلي ضد عمر وطليب يؤكد أن العنصرية والديمقراطية لا يمكن أن ينسجما معا."