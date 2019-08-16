شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجزائرية: تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل للأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصال الجزائري، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحى، إن الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
وكما نُشر على موقع سكاى نيوز، أوضح رابحي في تصريح صحفى، أن الشعب الجزائرى على قناعة أيضا بأن الحل للمشاكل التي تواجهها البلاد في هذه الفترة الحساسة يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت بعد حوار شامل وجاد وبناء.
وأكد أن مؤسسات الجزائر تقوم بتأدية واجباتها بكل التزام وصدق ما يمكن من التكفل بانشغالات المواطن سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أن هناك جهودا تبذلها الحكومة الجزائرية رغم الصعوبات التي يواجهها بعض الوزراء في الميدان من أجل التحضير للدخول الاجتماعي في جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا لوكالة "كونا".
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