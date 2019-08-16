شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ "داعش" فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي. وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس أن جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لـ "داعش" بالقرب من مطار (القيارة)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تشن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ "داعش" فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.