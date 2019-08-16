السودان.. مصرع 46 جراء السيول والفيضانات

الخرطوم/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة قولها إن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفياضانات والسيول".
وأضافت أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبد الجبار، قوله: "احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل أنحاء السودان، بينهم من انهار عليه المنزل، فيما وقع البعض في حفر، وجرفت السيول البعض الآخر".
كما أعلن نفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، مشيرا إلى تضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.
ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب).
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.
وفي 15 أغسطس/ آب 2018، أعلنت السلطات السودانية مصرع 43 شخصا، جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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