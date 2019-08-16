أبوظبي تدشن أنظمة توليد طاقة من دون الاعتماد على المحروقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن حكومة أبوظبي تهدف إلى تأسيس وترسيخ قطاعات مستدامة في مرافق الخدمات والصرف الصحي بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي هي القاعدة التي تنطلق منها جميع الاستراتيجيات، وهي تركز في المقام الأول على تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع.

في مقابلة مع مجلة «بزنس يير»، قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مدى تلبية احتياجات قطاع الأعمال والصناعة والمستهلكين من خلال توفير الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي سيكون ضمن الأهداف والنجاحات التي تصبو أبوظبي لتحقيقها، مشيراً إلى أن قرار إنشاء دائرة الطاقة جاء استناداً إلى رؤية أبوظبي، بهدف إيجاد استراتيجية فاعلة لقطاع الطاقة فيها، وتنظيم الأطر العامة للسياسات والأنظمة التي تحكم الشركات العاملة في هذا المجال.

ومع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات من مياه وكهرباء وغيرها، قال المرر إن إنشاء دائرة الطاقة جاء تلبية للحاجة لوجود نقطة وصل بين مالك الأصول من جهة، وصناع القرار والجهات التنظيمية من جهة أخرى، إضافة إلى أن ذلك سيضمن تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب، من أمن إمدادات الطاقة والمياه واستدامة القطاع وضمان أقل التكاليف للمستهلكين. وأضاف أن أبوظبي تدشن حالياً أنظمة توليد الطاقة من دون الاعتماد على المحروقات. وإلى جانب مسؤولياتها التنظيمية، أكد المرر أن وزارة الطاقة تقوم بوضع إستراتيجيات وسياسات جديدة للمياه والطاقة لتحقيق هذه النتائج، وبالتالي فهي في وضع يمكنها من ضمان نجاح أبوظبي في هذا التحول بمجال الطاقة.

تطوير سوق مستدامة

وقال المهندس عويضة المرر: إن الدائرة ترى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تلعب دوراً حاسماً في تطوير سوق مستدامة للطاقة، خاصة في التركيز على القدرة التنافسية من حيث التكلفة وكفاءة الاستخدام. وأضاف أن قطاع الطاقة في أبوظبي أصبح معقدًا نتيجة لعوامل عدة مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة وغيرها من العوامل التي تدخل في توليفة الطاقة.

وأكد المرر أن المستثمرين من القطاع الخاص يعتمدون في القرارات الاستثمارية التي يتخذونها على مستوى الاستقرار الذي يشهده القطاع، مشيراً إلى أن دائرة الطاقة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تهيئة بيئة مواتية لتلك الاستثمارات. وأردف بالقول إن دائرة الطاقة وبحكم كونها الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة بأبوظبي، فإنها مسؤولة عن تعزيز مستوى الابتكار في القطاع والعمل على خفض مستوى المخاطر المترتبة على الاستثمار فيه، وهو ما أكد أنه أمر يكتسب أهمية خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالنظر إلى الخبرة المتوسطة التي تمتلكها الإمارة فيها حالياً.

نظام بيئي

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وعن النموذج الجديد المتكامل لدائرة الطاقة والإضافة التي يمكن أن يقدمها للقطاع بأبوظبي، قال إن الدائرة تمكنت من تطوير نموذج ورؤية متكاملة للطاقة ضمن الإطار العام لسياسة الطاقة بدولة الإمارات، إذ أشار إلى أن هذا النموذج الذي تتبناه الدائرة يوفر تحليلاً يعزز من القدرة على وضع السياسات العامة، ويهدف إلى العمل مع الجهات الحكومية لتطوير قطاع الطاقة والحفاظ عليه استناداً إلى طرق مدروسة، مؤكداً أن الدائرة ستقوم بالعمل على تطوير معايير الحوكمة والسياسات العامة المرتبطة بمجال الطاقة وإجراء الاختبارات اللازمة، مشيراً إلى أن وجود نظام بيئي كامل للطاقة على منصة واحدة، سيوفر رؤىً قيمة فيما يتعلق بالعرض والطلب في أبوظبي، وهو ما يعزز من القدرة على تحديد الأولويات ورسم الخطط المستقبلية.



تطوير الاستراتيجيات

فيما يختص بإشراف دائرة الطاقة بأبوظبي على إنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية العالم والتحديات التي ستواجهها الإمارة في زيادة حصة الطاقة الشمسية في إجمالي ناتج الطاقة لديها، أكد المهندس عويضة المرر أن الأسواق المتقدمة بمجال الطاقة مثل أبوظبي لا تجد صعوبة في دمج هذه الطاقة الجديدة إلى منظومتها، وهو ما انعكس في القدرة الكبيرة لمشروع سويحان على التأقلم مع المستوى والحجم الجديدين من الطاقة، ورغم ذلك قال إن هنالك بالتأكيد العديد من التحديات التي سيتم التعامل معها بشكل فعال من خلال تطوير الاستراتيجيات والخطط وتبني معايير الابتكار من دون المخاطرة باتخاذ قرارات غير مدروسة.



دور مهم للقطاع الخاص في مسيرة التحول

بالنظر إلى التحولات الكبيرة التي سيشهدها قطاع الطاقة بأبوظبي خلال السنوات المقبلة، فإن دائرة الطاقة - بحسب عويضة المرر - ستعمل على توجيه الشركات العاملة في القطاع وتزويدها برؤية متكاملة تعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها ضمن الإطار العام لرؤية أبوظبي، وقال أن القطاع الخاص سيلعب دوراً مهماً في مسيرة التحول، من خلال ضمان توفيرها بطريقة فعالة وبأسعار معقولة، علاوة على أن الدائرة ستضطلع بدور حيوي في تسهيل الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل تدريجي، مشدداً على الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا والابتكار فيما يتعلق بالتحول السلس وضمان استدامة إمدادات الطاقة.