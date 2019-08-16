قصيدة على قرص دواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُقشت قصيدة كتبها الشاعر، سيمون أرميتاج، على قرص دواء احتفاء بالتقدم المحرز في علاج مرض السرطان. وصاغ سيمون القصيدة حول دور الدراسات في مركز اكتشاف علاج السرطان (ICR) التابع لمعهد أبحاث السرطان في لندن، في مجال السيطرة على المرض.

ويهدف المركز إلى تطوير علاجات شخصية أكثر فعالية، بآثار جانبية أقل من العلاج الكيميائي.

ونُقشت القصيدة التي تأتي بعنوان «Finishing it»، على نسخة متماثلة بحجم 20ملم، و10ملم من قرص مكافحة السرطان.

وخُصصت القصيدة لتسليط الضوء على البحوث التي ستجري في مركز ICR، الذي سيشهد توافد مئات العلماء لقيادة برنامج لاكتشاف العقاقير، يهدف إلى التغلب على تطور السرطان المقاوم للعلاج.

ومن المقرر عرض القرص بشكل دائم في مركز ICR، وهو قيد الإنشاء، ومن المقرر افتتاحه في العام المقبل.