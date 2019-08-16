إشراف سعودي إماراتي على انسحاب «الانتقالي» في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

وصلت لجنة (سعودية إماراتية)، أمس الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن؛ للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة. وأكد مصدر أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، تسلمت محيط قصر «معاشيق» الرئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالي. وطالبت قوات التحالف برئاسة السعودية، قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي؛ من أجل التوصل إلى تسوية.

وأسفرت معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية من جهة والمجلس الانتقالي من جهة أخرى عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول، فضلاً عن قصر «معاشيق» الرئاسي ومؤسسات أخرى. ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة. وبالفعل نفذت قوات التحالف عملية من هذا النوع.

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والأربعاء، طالبت حكومة الرئيس اليمني، بانسحاب الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها «بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن». وأكد المجلس الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ويعد تسليمه محيط قصر معاشيق الرئاسي أول خطوة ميدانية له على الأرض؛ تعكس هذا الاستعداد. واحتشد مئات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في جنوب اليمن وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن، صباح أمس؛ للمشاركة في تظاهرة حاشدة دعاهم إليها المجلس تحت شعار «مليونية التمكين والثبات». وبدأت المحافظات الجنوبية، بإرسال وفودها المشاركة في الفعالية التي احتضنها «ساحة العروض»، بمدينة خور مكسر، وسط العاصمة المؤقتة عدن؛ تلبية للدعوة التي أطلقها «المجلس الانتقالي الجنوبي»؛ الرامية إلى تحشيد التأييد الشعبي لخطواته الأخيرة.

وأكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أن المجلس حليف وثيق لدول التحالف في دحر المشروع الإيراني الحوثي. وقال القيادي على «تويتر»: «كنا وما زلنا وسنبقى حليفاً وثيقاً لدول التحالف، مؤمنين بمهمة دحر المشروع الإيراني الحوثي». وأكد ابن فريد أن «أحلام الذين أرادوا لنا أن نظهر بخلاف ذلك»، في إشارة إلى أن المعارك التي نشبت في عدن بين قوات الحكومة اليمنية وعناصر الانتقالي لن تؤثر في علاقات الأخير مع التحالف بقيادة السعودية. وقال القيادي: إن صور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، موجودة بكثافة في قلب الحشود.

وبالمقابل، جدد نائب وزير الخارجية بالحكومة اليمنية الشرعية محمد الحضرمي، ترحيب الحكومة بدعوة السعودية لعقد اجتماع تستضيفه في جدة؛ للوقوف أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدن. وشدد الحضرمي، على ضرورة الالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن الصادر بتاريخ 10 أغسطس/آب 2019، والذي طالب بضرورة انسحاب المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المواقع التي استولوا عليها خلال الأيام الماضية.

كما أكد ضرورة تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من المواقع المحتلة، وضرورة عودة قوات الحكومة الشرعية لتلك المواقع، وقال: «يتوجب أيضاً إيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة مناطق سيطرتهم بما فيها محافظتا عدن ولحج».