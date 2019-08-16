سالم الحتاوي.. الدراما ابنة الحكاية الشعبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :محمدو لحبيب

بداية الكاتب المسرحي الإماراتي سالم الحتاوي الذي رحل عن دنيانا سنة 2009 كانت عبر الحلم، ومسرحيته الأولى «أحلام مسعود» والتي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في أيام الشارقة المسرحية سنة 1994م، كانت التعبير الأول عن الرؤيا التي رآها يقظة، وبوعي كامل في نفسه، حين عُرض عليه العمل كممثل في سنة 1991، فقال كلمات اختزلت علاقته الخاصة بالكلمات والسطور والجمل والمشاهد، مفادها أنه يشعر بنفسه ككاتب مسرحي أكثر من أي شيء آخر.

لم تكن حياة الحتاوي في كل مشاهدها وخلال عمره القصير «48 سنة»، سوى مسرحية مفتوحة النهاية، ومشرعة على إبداع تجاوز زمنه بمراحل، وغاص في عمق إشكالات المجتمع الذي ينتمي له، وقدم به وله، صورة زاهية على الخشبة اجتذبت الجمهور وحصدت الجوائز ونالت رضا النقاد، لقد جمع معادلة النجاح الصعبة بجدارة ومن كل جوانبها.

رحلة الحتاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية سعياً إلى الدراسة في مجال تخصصه الهندسي سنة 1984م، كانت بداية التجلي وإرهاصات تحقيق الحلم عبر الكتابة، ورغم أن تخصصه العلمي يتطلب تفرغاً شبه كامل، وانغماساً حتى الأذنين في مفردات لا علاقة لها باللقطة والستارة والمشهد والجمهور والجملة الحوارية، فإنه بطريقة ما وجد نفسه يكتب ويكتب ويكتب، لكأن الكتابة آنذاك كانت تعبيراً وجدانياً عن مقاومة لغربته، ربما، على كل حال، وكما تُلمع النار الذهب فتظهره على حقيقته التي لا تصدأ، والتي تشع جمالاً لا يذوي، كانت تجربة الغربة تلك بمثابة الشرارة التي أطلقت كاتباً يعتبر واحداً من أكثر الكتاب إنتاجاً في الإمارات، إذ خلف بعد موته أكثر من خمسة وعشرين عملاً مسرحياً، إضافة للعديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، ومسرحيات للأطفال.

سنتان بعد فوز «أحلام مسعود» كانت مدة كافية للمبدع الراحل الحتاوي كي يفكك ملامح الرؤيا أكثر، وكي يرسمها واقعاً مشرقاً، متميزاً، وحائزاً التقدير الكامل من كل الناس، فقد شارك سنة 1996 في أيام الشارقة المسرحية كذلك بأربع مسرحيات في آن واحد هي: «ليلة زفاف»، و«صمت القبور»، و«الملة»، و«إنها زجاجة فارغة».

لم تكن تلك سابقة مسرحية في «الأيام» فقط، بل كانت بمثابة الإضاءة التي كشفت كاتباً متمكناً، يجمع باقتدار بين كتابة النص المحلي الموغل في التراث الشعبي ولهجته وسردياته، والنص الفصيح باللغة العربية بكل بلاغتها.

ولأن المبدع لا يكرر نفسه، ولأن هاجسه يبقى دائماً مشغولاً بترك وشمه الخاص على جسد الحياة، تعددت المواضيع والتصنيفات المسرحية التي كتب عنها وفيها الحتاوي.

وما بين الهموم الاجتماعية وأسئلة الزمان والمكان المرتبطة بالهوية بجميع أبعادها، والسحر وغرائبية الحكاية، والتجريب والمسرح الجماهيري المفتوح على فرجة بعمق رصين، ومسرح الطفل، تعددت مسرحيات ونصوص الحتاوي، والتي جمعتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في كتاب حمل عنوان: «الأعمال الكاملة: مسرحيات سالم الحتاوي»، ونشر سنة 2010 أي بعد وفاته بعام واحد.لقد ذهب الحتاوي في معظم أعماله في اتجاه استجلاء عمق الحكايات والأساطير الشعبية، وغاص في الأبعاد الدرامية الموازية لذلك، وقدم ذلك بلهجة محلية أصيلة تستمد وجودها من تنوع المكان وبيئته في الإمارات، فلم يترك بيئة إلا وقدمها من خلال عمل كامل أو لقطة أو مشهد أو حوار.

شواطئ البحر، مراكب الغواصين، الأرض والصحراء، والفولكلور الذي يتعدد حسب كل بيئة، الشخصيات التي تختلف في تعبيرها عن ذاتها في كل مكان، وعبر اختلافات اللهجة نفسها، كل ذلك شكل طريقة الحتاوي في التعبير عن ارتباطه بإرثه وبلده والخليج ومشتركاته الثقافية بشكل عام، وفي صياغة مفهومه الأصيل للهوية في عصر العولمة هذا.

مسرحيات عديدة عبرت عن تلك اللمسة الإبداعية الخاصة للحتاوي مثل: «أحلام مسعود»، و«ليلة زفاف»، و«صمت القبور»، و«إنها زجاجة فارغة» و«مواويل»، و«عشوان»، و«عرج السواحل»، و«النخاس»، و«مراديه»، و«الجنرال»، و«جنون البشر»، و«زهرة»، و«جوهرة»، و«ترنيمة الحلم الأخير»، و«الياثوم»، و«زمزمية»، و«دور فيها يا الشمالي»، و«بعدكم ما شفتوا شيء»، و«الخلخال»، و«المارد الشرير»، و«زمان اليوم».



سباق الزمن

الكتابة عند الحتاوي مسيرة عمر، فالمهم حقاً هو أن يكتب، وكأنه كان يحث الخطى ليسبق الزمن، بل كأنه كان يشعر مسبقاً أن عمره سينتهي بسرعة فائقة، لذلك لم يكتف بالكتابة للمسرح، بل كتب للإذاعة وللتلفزيون، ومن أعماله الإذاعية: مسلسل «سرور وجمعان»، ومسلسل «جدتي أم الخير»، ومسلسل «مساكم الله بالخير» في إذاعة دبي، ومسلسل «يوميات رمضانية» إذاعة أبوظبي، أما أعماله التلفزيونية فأبرزها: «بنت الشمار»، و«بقايا حلم»، و«الكفن»، و«آخر أيام العمر»، و«يوميات عائلة بوسالم»، و«وجه آخر»، و«فريج الضغاية».

أشياء عديدة قيلت عند كل تأبين للراحل الحتاوي ، لكن الأكثر ارتباطاً بخصوصيته الإبداعية هو علاقته بالمكان، وحرصه على الوصف الدقيق له في أعماله، ربما لأنه كان يعي رمزيته، وارتباطه بالوجود الذي يبقى حتى بعد أن يطاله الموت، تماماً كما بقي هو في مكانه المميز في مسيرة المسرح الإماراتي حتى بعد رحيله.