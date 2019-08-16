قرقاش: نعزز علاقاتنا الاستراتيجية مع السعودية ومصر إحياء للأمن العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رضوخ «نظام الحمدين» الحاكم في قطر لإقامة قاعدة عسكرية تركية جديدة في الدوحة، بأنه ابتكار مسخ للسيادة، بعودة احتلال فارق قبل 100 عام، معتبراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربي.

وقال قرقاش على «تويتر»: «بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون (أي قطر) معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام».

وأضاف: «وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته»، في إشارة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، الذي حاول في تغريدات الفتَّ في عضد العلاقات السعودية - الإماراتية.