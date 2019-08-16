شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تعدم مقدسياً وتغلق الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، أمس، برصاص الاحتلال بعد طعن ضابط «إسرائيلي» عند باب السلسلة- أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، احدهما بحالة متوسطة في الفخذ. وأفاد الاحتلال أن ضابطا (30 عاما) كان يعمل في المكان أصيب بجروح وصفت بالخطيرة. وأفادت الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الاقصى.

إلى ذلك، قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» اوري ارئيل، عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح أمس الخميس، لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية. وأضاف الشهود: «إن اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال».

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين، حاولوا تأدية طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، وهو ما دفع حراس المسجد الأقصى للانتشار في المكان من أجل منعهم.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، أعضاء المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ممارسات «إسرائيل» في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى «حرب دينية». وحذرت اللجنة، عقب اجتماع تشاوري لها في مدينة رام الله لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في القدس، من استمرار «الترويج «الإسرائيلي» لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرقي المدينة المقدسة».

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واتهمت اللجنة «إسرائيل»، بأنها «تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي، وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس».

واعتبرت اللجنة، أن ذلك «يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية، ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية، وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا».

ودعت إلى «بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة».

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ب«التدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها».وهاجم مستوطنون، قرية عوريف جنوبي نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا عوريف، عقب فشلهم في إشعال النيران في أراضي المزارعين وتصدي الأهالي لهم.

وأضاف: إن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من البلدة عقب تدخل قوات الاحتلال، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، فيما خط مستوطنون، شعارات عنصرية على جدران المنازل والمركبات في بلدة الزاوية قضاء سلفيت، بينما اقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس.

وأصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة بيت كاحل شمالي الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام؛ حيث قام الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة وردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقل الاحتلال 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم مواطن من ذوي الإعاقة، بعد الاعتداء عليه بالضرب في قرية عزبة الطبيب شرقي قلقيلية. وأفاد رئيس المجلس القروي بيان الطبيب، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمد أسعد طبيب (48 عاماً)، عند مدخل القرية بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.