الأندية تترقب الورشة لتحديد قيد ومشاركة «المقيم»

يترقب الشارع الكروي حدثاً كبيراً، مساء اليوم، حين سيتم إشهار رابطة دوري المحترفين رسمياً، بعد محاولات جادة ودؤوبة قام بها المسؤولون عن اللعبة من أجل اتخاذ خطوة قد تسهم وتساعد في تطوير اللعبة في الدولة.

وسيقام الحفل الكبير في فندق آرماني في برج خليفة، بينما سيكون الترقب سيد الموقف بالنسبة إلى الأندية التي ستشارك في ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين في فندق «العنوان».

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وسيترقب مسؤولو الأندية ما ستؤول إليه المشاورات الأخيرة حول كل التفاصيل الخاصة بالموسم الكروي الجديد على مستوى تطوير المسابقات، والتعديلات التي تم إدخالها على اللوائح، إلى جانب الاطلاع على العديد من الجوانب التي تتعلق بالنقل التلفزيوني، ودخول الجماهير، والفعاليات المختلفة. وتمثل مشاركة اللاعب «المقيم» في دوري الخليج العربي مثار تساؤل واهتمام كبير، خاصة في ظل «الغموض» الذي يحيط حول التفاصيل الخاصة بتلك التعاقدات، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التشديد على ضرورة تلافي وإزالة الشرط الذي كان ينص على عدم مشاركة اللاعب «المقيم» من قبل في منتخبات بلاده على مستوى الفئات السنية.

وترى بعض الفرق أن هذا القرار «سلبي»، خاصة أن اللاعب «الموهوب» لا بد أن يكون قد مر على منتخبات بلاده في المراحل السنية، كما أن تلك المشاركة في منتخبات الفئات العمرية، لن تحول بين هذا اللاعب وبين فرصة المشاركة، أو تمثيل منتخب الإمارات مستقبلاً. ويبقى الجانب الآخر، من وجهة نظر فنية، أن اللاعب «المميز» في بلاده، ومثّل منتخب بلاده على مستوى منتخبات المراحل، قد يكون هو الأفضل والأنسب من أجل الرهان عليه، وتطوير مستواه، والاستفادة من قدراته بما يساعد الأندية في هذا «الاستثمار» وفي تسويق وبيع اللاعبين مستقبلاً.

وكانت العديد من الأندية حرصت على الاستفسار حول مسألة اللاعب «المقيم»، بعدما تم السماح للأندية بقيد 3 لاعبين مقيمين في الفريق الأول، مقابل 3 لاعبين في فريق تحت 21 سنة، مع السماح بمشاركة أي من الثلاثي في الفريق الأول.