رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنّئون رؤساء الهند وكوريا الجنوبية والكونغو وأمير ليختنشتاين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس كوفيند.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

وبعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس مون جيه إين، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، بمناسبة يوم التحرير. كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إين.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي ناك يون، رئيس وزراء جمهورية كوريا.

وبعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نجيسو.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كليمان مومبا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو.

وبعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير هانز.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أدريان هاسلر، رئيس وزراء إمارة ليختنشتاين. (وام)