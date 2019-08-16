حزن في باكستان بسبب كشمير.. والهند تحتفل بالاستقلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة مغلقة لبحث الأزمة في إقليم كشمير، بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي له، ما دفع بإسلام أباد إلى إعلان أمس «يوم حزن» في أنحاء البلاد، وتنظيم احتجاجات حاشدة، محذرة من «مذبحة عرقية وتطهير للمسلمين»، مشيرة إلى سقوط قتلى عسكريين من الهند وباكستان خلال تبادل للإطلاق النار على حدود البلدين، تزامناً مع احتفالات الهند بيوم الاستقلال التي أشادت خلالها حكومه ناريندرا مودي، بقرارها بشأن الإقليم المتنازع عليه، معلنة استحداث منصب جديد في مؤسستها العسكرية.

وجاء إعلان باكستان أمس ل«يوم الحزن» مع تزايد الإحباط من ردة الفعل الدولي تجاه قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص لكشمير. وظهرت صفحات الجرائد، داخل أطر سوداء، واستبدل سياسيون، بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان، بصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مربعات سوداء. ورفعت الأعلام السوداء على المباني والسيارات في أنحاء باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، ونظمت مسيرات في أغلب المدن الرئيسية، احتجاجاً على قرارات الهند الأحادية بتغيير الوضع في الإقليم.

وأعرب عمران خان، في بيان، عن دهشته إزاء «صمت» المجتمع الدولي إزاء تصرفات الهند في كشمير، محذراً من حدوث «تطهير عرقي» للمسلمين في الإقليم.

وأكدت الحكومة الباكستانية، أنها ستدافع عن حقوق الكشميريين، وستمارس الضغط على الهند لحل قضية كشمير وفقاً لمطالب الكشميريين، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية.

ويبحث مجلس الأمن الدولي النزاع اليوم، لكن باكستان تقول إنها لم تحصل إلا على مساندة الصين التي تطالب أيضاً بالسيادة على جزء من ولاية جامو وكشمير الهندية. وقالت روسيا، أمس الأول، إنها تؤيد موقف الهند الداعي لحل النزاع عبر الوسائل الثنائية، في حين وصفت الولايات المتحدة قرار الهند بأنه شأن داخلي.

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وأعلنت باكستان مقتل ثلاثة من جنودها، وخمسة جنود هنود، في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وكتب المتحدث باسم الجيش، الجنرال آصف غفور على «تويتر»: إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة. وأضاف: «يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار». وفي كلمة بمناسبة «يوم الاستقلال» في نيودلهي، سلط رئيس الوزراء الهندي الضوء على قرار إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، باعتباره بين الخطوات الجريئة في فترة ولايته الثانية. وقال مودي: «يمكن لكل هندي اليوم أن يقول بفخر أمة واحدة، ودستور واحد».

وأشاد مودي (68 عاماً) ب«التفكير الجديد» على أنه ضرورة، بعد سبعة عقود من الإخفاق في ضمان التجانس في المنطقة.

وأضاف: «نحن لا نؤمن بخلق المشاكل، أو إطالتها، وخلال أقل من 70 يوماً من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي. وفي مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب هذه الخطوة»، معتبراً القرار مصدر إلهام كبير للبلاد.

وتابع: «الترتيب القديم في جامو وكشمير ولاداخ شجع على الفساد والمحسوبية والظلم بالنسبة لحقوق المرأة والأطفال والمنبوذين والمجتمعات القبلية». كما أعلن استحداث منصب جديد لرئيس هيئة أركان الدفاع لضمان التنسيق بين أفرع الجيش.

(وكالات)