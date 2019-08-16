دبي السابعة عالمياً بين أكثر الوجهات شعبية 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت دبي في المرتبة السابعة على مستوى العالم، ضمن قائمة المدن الأكثر شعبية للزيارة في العام 2019، وفقاً لتقرير «فيرتوسو لوكس ريبورت» الذي أصدرته شركة «فيرتوسو» العالمية المتخصصة في توجهات السفر العالمية، وهو التقرير الذي تصدره المؤسسة سنوياً، وتركز فيه على السفر الفاخر والتوجهات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح حول العالم.

وتقدمت دبي في الترتيب الذي تصدرته باريس، وتلتها كل من روما ونيويورك في المرتبة الثانية مناصفة، على كل من أمستردام وسيدني والبندقية وغيرها. وأشار التقرير إلى أن أبرز توجهات السفر للعام 2019 تتضمن زيادة معدلات الجولات النهرية والجولات الفاخرة والسفر العائلي، وغيرها.

من جهة أخرى، حلّت أبوظبي في المركز ال 13 في قائمة المدن الأكثر ترحيباً بالزوار الجدد في العالم، وفقاً للتصنيف الذي يعده موقع «بيج سفن ترافيل» المتخصص بالسياحة.

واعتمدت القائمة على استطلاع رأي شمل نحو 1.5 مليون شخص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم سؤالهم عن المدن التي يعتقدون بأنها الأكثر ودية في العالم، وذلك من حيث مدى سهولة التنقل في المدينة، والمساعدة التي يتلقونها، بالإضافة إلى مدى سهولة تكوين أصدقاء جدد، وشعورهم بأنهم أشخاص مرحب بهم.

وقال المستطلعة آراؤهم: إن أبوظبي تعج بالوجهات المتميزة، وهناك تركيز كبير على قطاعي السياحة والضيافة بالإضافة إلى الاهتمام بالزوار الذي يأتون إليها من كل بقاع العالم.

وتصدرت مدينة فانكوفر الكندية، التصنيف نظراً لمجتمعها متعدد الثقافات والذي يشعر الزوار الجدد بالترحيب والأمان، تلتها العاصمة الماليزية كوالالمبور في المركز الثاني، ثم بروج البلجيكية ثالثةً.