شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البريطاني يضيف اتهامات جديدة لواقعة «بنك باركليز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضم الادعاء العام في المملكة المتحدة، مزيداً من الاتهامات في قضية الاحتيال التي يواجهها ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز، على خلفية التمويل القطري، الذي تلقاه البنك في خضم الأزمة المالية في العام 2008.

وذكر موقع «بلومبرغ لو»، التابع لشركة «بلومبرغ إل بي» الأمريكية، أن مكتب جرائم الاحتيال الخطرة ضمن اتهامات الاحتيال الفعلي للاتهامات القائمة بالتآمر للاحتيال ضد المسؤولين الثلاثة، وفقاً لنسخة عن لائحة الاتهام الأولية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، الأربعاء، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في المملكة المتحدة أضاف تهماً بالاحتيال الفعلي لتهم التآمر القائمة على المتهمين، وفقاً لنسخة من لائحة الاتهام الصادرة الخميس الماضي.

وكانت صحيفة فاينيشال تايمز، ذكرت أنه تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني (SFO) الإذن في الأول من شهر أغسطس، لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة في القضية البارزة، وفقاً لوثيقة نُشرت يوم الخميس.

وبحسب «سكاي نيوز»، يواجه روجر جنكينز، الذي تولى في السابق، منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط 4 تهم، وتوم كالاريس، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي تهمتين، وينفي المصرفيون، الذين سيحاكمون في أكتوبر المقبل، جميع التهم المنسوبة لهم.

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وتفيد لائحة التهم الجديدة، باتهام الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التي أجراها بنك باركليز في شهر يونيو من العام 2008 وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ؛ حيث يواجه جينكنز، تهمتين إضافيتين بسبب عملية جمع الأموال الثانية في شهر أكتوبر من العام 2008.

ويمكن ارتكاب الاحتيال بالتنسيق إما مع الآخرين أو من جانب فرد يتصرف بمفرده، وبإضافة تهم احتيال حقيقية إلى لائحة الاتهام، يمكن لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، أن يتفادى إلزام هيئة المحلفين بتبرئة جميع المتهمين الثلاثة بتهم التآمر وحدها إذا وجدت مثلاً أن اثنين منهم غير مذنبين بالتآمر بطريقة غير قانونية.

وتم تقليص هذه القضية، التي بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، التحقيق فيها في العام 2012 وكلفت أكثر من 15مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب الخاصة، منذ نقطة بدايتها.

ففي البداية، اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، بنك باركليز بالمساعدة المالية غير القانونية من خلال تزويد قطر بقرض قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني، بمجرد إغلاق الجولة الثانية من جمع الأموال من الدولة الخليجية؛ إذ تم إلغاء هذه التهم العام الماضي قبل المحاكمة.

وتم توجيه الاتهام أيضاً إلى جون فارلي - الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت - إلى جانب جينكنز وكالاريس وبوث، لكن تمت تبرئته جون فارلي، من قِبل قاضي المحاكمة الأولى عدالة جاي، على أساس أنه لم يكن لديه قضية للإجابة عنها، ولأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، لم يُقدم أدلة كافية ضده؛ حيث أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في شهر يونيو. وفارلي هو أول رئيس تنفيذي لبنك رئيسي في العالم يواجه هيئة محلفين بشأن أحداث وقعت خلال الأزمة المالية.

ووفق مكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، في «باركليز» بشكل شخصي، إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها، التي سيحصل عليها الصندوق، وهي رسوم أعلى من التي تدفع إلى بقية المستثمرين وقبلها البنك نظراً لاحتياجه الشديد للتمويل، إلا أن المديرين التنفيذيين، أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه لإخفاء دفع الرسوم الإضافية. (وكالات)