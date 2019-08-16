«وول ستريت» تتنفس الصعداء بدعم من تفاؤل تجاري وبيانات قوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفست «وول ستريت» الصعداء في جلسة أمس الخميس، لتسترد شيئاً من عافيتها بعد جلسة للنسيان يوم الأربعاء، عانت فيها الأسهم الأمريكية الأمرين. وجاء تصريح هوا تشونينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليبعث التفاؤل في نفوس المستثمرين بشأن إمكانية العودة للمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق وتضع حداً للحرب القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.

قال تشونينج: «نأمل أن يتقابل المسؤولون الأمريكيون والصينيون في أقرب وقت لتنفيذ الإجماع الذي توصل إليه الزعيمان ترامب وشي، خلال لقائهما في أوساكا». كما أسهمت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت اقتصاداً قوياً نسبياً، في تخفيف بعض المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل قوي في شهر يوليو متجاوزة التوقعات، وهو مؤشر على تفاؤل المستهلكين.

ونمت إنتاجية الولايات المتحدة أيضاً بنسبة 2.3% في الربع الثاني. وارتفع مؤشر داو جونز حوالي 70 نقطة، في مستهل التعاملات، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.2%، في حين ارتفع ناسداك 0.1%.

وانخفضت أسهم سيسكو بنسبة 6٪ بعد أن قالت الشركة إن الأرباح المستقبلية ستكون أقل من المتوقع بسبب «التأثير الكبير» من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن إيرادات الصين انخفضت بنسبة 25 ٪ في الربع الأخير على أساس سنوي.

بدورها، أعلنت حكومة هونج كونج، أمس الخميس، عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 19.1 مليار دولار (2.44 مليار دولار) لمواجهة التداعيات السلبية للاحتجاجات السياسية المتفاقمة، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكشف وزير المالية بول تشان، النقاب عن الخطة في مؤتمر صحفي بعدما قال إن الحكومة تتوقع خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، إلى ما بين صفر وواحد بالمئة من المعدل المتوقع أصلاً، وهو ما بين اثنين وثلاثة بالمئة.

وقال تشان إن الإجراءات تشمل دعم شركات الأعمال والشركات المتعثرة، وزيادة تخفيضات الضرائب على الرواتب، لكنه أكد أنه لا علاقة لهذه الإجراءات بالضغط السياسي من المحتجين.

وأضاف: «من المنطقي والعقلاني افتراض أن العوامل غير المواتية للاقتصاد، ستظل قوية للغاية».

وبعد هبوطها لأدنى مستوى في ستة أشهر، الأربعاء، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى، بما في ذلك الصين وألمانيا،

واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها أمس الخميس، وسط جلسة متقلبة في أعقاب عمليات البيع العالمية، حيث أشعلت أسواق السندات المخاوف من ركود وشيك. وانخفض مؤشر ستوكس لعموم أوروبا بنسبة 0.7%، بحلول الصباح، مما أدى إلى انخفاض الموارد الأساسية بنسبة 1.5%، حيث انخفضت أغلبية القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة الحمراء.

وفي بورصة طوكيو، بلغ المؤشر نيكاي الياباني، أدنى مستوى في تسعة أيام أمس الخميس، في الوقت الذي تسببت فيه عودة المخاوف من حدوث ركود عالمي في تراجع وول ستريت، ودفعت الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً إلى الارتفاع، مما أثر سلباً بقوة في شركات التصدير في البلاد.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.21% إلى 20405.65 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر مستوى 20184.85 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أغسطس/‏آب.

وتراجعت أسهم شركات التصدير اليابانية مع ارتفاع الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً، مقابل الدولار بسبب عزوف واسع النطاق عن المخاطرة.

وتراجع سهم تويوتا موتور 0.9%، وهبط سهم هوندا موتور 1.4%، ونزل سهم باناسونيك 2.6%، وانخفض سهم بريدجستون 1.1%.

وتضررت أيضاً المؤسسات المالية؛ إذ إن الانخفاض الحاد لعوائد السندات يؤثر سلباً في ربحيتها. وخسر سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.1%، ونزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.5%، وتراجع سهم «داي ايتشي لايف هولدنجز» 1.6%.

وكانت من بين الأسهم القليلة الرابحة شركة صناعة الروبوتات سايبرداين التي ارتفع سهمها 4.9% بعد أن عادت لتحقيق أرباح قبل الضرائب في الفترة بين أبريل/‏نيسان، ويونيو/‏حزيران، مع وجود طلب على وحدتها للروبوت المستخدمة في المجال الطبي في الداخل والخارج.

ونزل المؤشر تويكس الأوسع نطاقاً 1.04%، إلى 1483.85 نقطة. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الرابحة بواقع 1812 إلى 272.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، مع تصدر قطاع النفط ومنتجات الفحم، وقطاع الآلات الدقيقة لقائمة القطاعات الخاسرة.