محمد بن حمد: ضرورة تكثيف الجهود لتسهيل العملية الانتخابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور المجتمعي والوطني المهم للمجلس الوطني الاتحادي، في تحقيق استراتيجية الدولة وخططها في التنمية الشاملة، وتعزيز القيم الوطنية بين أفراد المجتمع.

وشدد سموّه، على توجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تكثيف الجهود والوقوف على التجهيزات الإدارية والتنظيمية، التي تسهل العملية الانتخابية في كل مراحلها، بما يضمن نجاح هذا الحدث الوطني، وتحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

واطّلع سموّه، على خطة عمل اللجنة ومهامها واختصاصاتها، كما استمع إلى شرح وافٍ من أعضائها، عن استعداداتهم في مختلف مراحل العمل الخاصة بالعملية الانتخابية.

وثمّنت اللجنة، توجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، شاكرة سموّ ولي عهده، لحرصه الدائم على دعم عمل اللجنة ومتابعة خططها بما يحقق الأهداف المرجوّة.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سموّ ولي العهد. (وام)