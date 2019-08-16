افتتاح مميز.. والأمطار تهدد منافسات كأس العالم للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء حفل افتتاح كأس العالم للرماية بفنلندا والذي أقيم بالأكاديمية الرياضية بمدينة لاهتي بسيطاً ومعبراً. وتضمن إلى جانب الكلمات التقليدية للاتحاد الدولي، والاتحاد الفنلندي للرماية، وكلمة عمدة مدينة لاهتي مستضيفة البطولة، عروضاً في الجمباز والاكروبات والعروض الموسيقية داخل الصالة المغطاة نالت إعجاب الحضور، بسبب صغر سن اللاعبات وقدرتهن الفائقة على إجادة الحركات البارعة في جمل حركية عكست اهتمام فنلندا بهذه اللعبة.

ووسط أجواء الافتتاح تحدث المسؤولون والرماة عن الطقس وخاصة الأمطار المصحوبة بالبروق التي قد تحمل الصواعق وتسبب خطورة على الرماة والحضور، ولذلك شهدت التدريبات توقفاً عن الاستمرار في الرمي.

ويخشى المشاركون مما حدث في إحدى البطولات مؤخراً، عندما لقي أحد الرماة حتفه عقب تعرضه لصاعقة.

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وعلى الرغم من أن الجميع التزم بقرار اللجنة الفنية بإقامة البطولة على ثلاثة أيام، فإن الاستياء بدا واضحاً على الجميع، وانعكس على أداء الرماة في التدريب الرسمي طوال اليومين الماضيين، وجاءت الأرقام عادية.

ويخوض رماتنا حمد بن مجرن، وسيف الشامسي، وخالد الكعبي، المنافسات في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» برماية 50 طبقاً في اليوم الأول، وكلهم إصرار وأمل بتخطي كل الصعاب، وخاصة اليوم الافتتاحي الذي يحمل جملة من المشاكل الفنية للتأهل للنهائي على أقل تقدير، ومن ثم لكل حادثة حديث حول الميداليات وبطاقات التأهل الأولمبية.

ولعل من أبرز ظواهر هذه البطولة التي تثير الجدل أن هناك بعض الرماة لم تتح لهم الفرصة للتدريب الكلاسيكي أو حتى التدريب الرسمي، بعد أن فوجئوا بالبرنامج الجديد للمنافسات، كما أن الرماة الآخرين قاموا برماية جولتين فقط في التدريب الرسمي بسبب قلة الميادين، ويحدث هذا الأمر لأول مرة في بطولة كبيرة بحجم بطولة العالم.