الشعر.. هدية العيد في الخرطوم والأقصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء بعيد الأضحى المبارك، واصلت بيوت الشعر فعالياتها الثقافية المتنوعة، وكان بيت شعر الأقصر على موعد مع الفنون القولية التي تعد مصدراً حياً لدراسة ثقافة الشعب وعاداته وتقاليده وتراثه، وذلك من خلال أمسية استضاف فيها: عبد الشكور سلام، ومحمد رضوان، وعبدالله الأمير جاد، ومحمد إبراهيم كوش، وحمادة العجمي، الذين ألقوا من فنون الشعر الشعبي قصائد تنوعت في صنوف القول والإبداع، والفنون الشفاهية من المربعات والمواويل.

وقدّم للأمسية الشاعر حسين القباحي مدير البيت، ورحب بالشعراء الضيوف والجمهور، وقرأ عبد الشكور سلام مجموعة من القصائد، يقول:

يا بدر ليك مدح كم طعمه لذيذ وعذاب

المغرم قوي بيه ماشي ما شايفش عذاب

بالذكر ملذوذ كم فكر يعيش عذاب

خايف من النار يوم تبقى ليها صلى

أرجو الشفاعة لمن بيكم له صلى

تروي الأحاديث كل من عليه صلى

حاشا وكلا يرى يوم الزحام عذاب.

ومن الموال الرباعي، أنشد محمد رضوان:

أبو قلب خالي عشق يصرخ بحلواني

لا بعاد حبيبه شفق والقصة حلواني.

وصوّر عبد الأمير جاد وجه الحبيبة الغائبة كالنجمة العالية، حبيسة الغيوم، وشكلت هذه المشهدية بالنسبة إليه ينبوعاً يسقيه الحنين والأمل، وسط ذكرى تحاصره وتلازمه، يقول: «ولما بيترسم ليلي بشوفك نجمة واحشاني/ وحاضنة سحابة خانقاها/ فما تعديش».

من فن «الواو» تدفقت لغة محمد كوش حول أسرار القلب فقرأ:

ابدي بذكرك يا علام

كل اللي في القلب خافي

شدت في اللفظ علام

يا نفس من بطشه خافي.

وقرأ حمادة العجمي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام:

بالفطرة حبك ما بديش

كما عيني تهوى غطاها

عودت نفسي ما بديش

إلا بذكرك يا طه

...

وجهو كما البدر وأحلى

لله صلى قيامه

هيبقى خصيمه في وحله

في الحشر يوم القيامة.

وفي السودان، واصل بيت الشعر بالخرطوم فعاليات «منتدى الثلاثاء»، حيث شهد قراءات متنوعة في الشعر الفصيح والشعبي، وذلك من خلال أمسية شارك فيها عبد الرحمن الفاتح، والحسن عبد العزيز.

يقول الفاتح: «علمني الشارع أكثر من مدرسة الحي/ قوَّمني ثوبي المتسخ بأعمالي/ ما ليس تقومه ال(بدلة) والذي/ ولأني أرجو الفائدة/ بقصد/ علمني من كان معي/ وبلا قصد من كان علي».

بينما قرأ الحسن عبد العزيز:

الكراهية موت بطيء وحتمي/ تتفتت في صدر الشهيد لأربع عشرة شظية/ لكنها تقتل الطاغية/ في الفالانتاين/ رأيت الصبايا يعبئن الهتاف بالشعر/ ويعالجن الشارع بالحب/ كان هنالك صبية بانتظار صكوك المحبة وراء الجسر.