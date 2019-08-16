الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر

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ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتزام لبنان بالمحادثات وجدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات.

وحسب "رويترز" قال الحريري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع بومبيو إن لبنان يعتبر العملية ممكنة وسيواصل دعم الخطوات الدستورية التالية من أجل حل نهائي في الشهور القادمة آملا أن يتم ذلك في سبتمبر/ أيلول.

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

وقال بومبيو في بيانه إن قرارا بشأن النزاع "سيعود بفائدة كبيرة" على لبنان والمنطقة.

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وأضاف الوزير الأمريكي "نحن مستعدون للمشاركة كوسيط في المناقشات البحرية ونأمل في أن نرى قريبا مناقشات بناءة بشأن هذه القضايا المهمة".

ومضى يقول "الحل الصحيح...سيكون مفيدا كثيرا للبنان والمنطقة".

وفي العام الماضي، منح لبنان اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية ترخيصا للقيام بأول عمليات تنقيب بحرية بالبلاد في منطقتين. وتضم واحدة من المنطقتين، وهي المنطقة 9، قطاعا بحريا متنازع عليه مع إسرائيل.

وحذر الزعماء اللبنانيون إسرائيل مرارا من التعدي على احتياطاتها البحرية من النفط والغاز.