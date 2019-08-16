الدفاعات الجوية السورية تتصدي لهدف معاد قادم من شمال لبنان

وأفاد مراسل "سبوتنيك" منذ قليل، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

وأضاف المراسل، أن "صواريخ الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى لأجسام معادية في ريف حمص".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، إنه "في تمام الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي من ليلة الخميس، كشفت الدفاعات الجوية هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف غربي حمص".

وأوضحت، "على الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

يذكر أنه مع انطلاق عمليات الجيش السوري على جبهات الشمال خلال الشهر الجاري كثفت إسرائيل من تحرشاتها على الجبهة الجنوبية ويرجح أن ذلك بهدف مشاغلة الجيش السوري والتخفيف من تقدمه في مواجهة التنظيمات التكفيرية شمالا.