شكرا لقرائتكم "فيسبوك" يسعى للحد من "الأضرار" خلال الانتخابات الاسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تل ابيب - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 21:13

أكد "فيسبوك" أنه يتخذ إجراءات "للحد من الأضرار الممكنة" التي قد يسببها موقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المقبلة في اسرائيل، حسبما أعلنت أمس (الأربعاء)، المسؤولة الثانية في المجموعة شيريل ساندبرغ خلال زيارة للدولة العبرية.



وبينما تدعو إسرائيل ناخبيها إلى التصويت في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، نقل بيان للمجموعة عن ساندبرغ تأكيدها عزم شبكة التواصل الاجتماعي على "الاستثمار في الأمن مع اقتراب (موعد) الانتخابات (التشريعية) في اسرائيل".

وأضافت المجموعة الأميركية أن "فيسبوك" يرغب في التقليل من "الأضرار الممكنة" عبر "التعاون مع منظمات أخرى للتحقق من صحة الأخبار ووضع معايير جديدة لشفافية الإعلانات".

وتأتي هذه التصريحات بينما أعلنت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية الثلثاء الماضي، أن "فيسبوك" دفع أموالا لمئات المتعاملين معه من أجل نسخ مقاطع من محادثات صوتية لبعض المستخدمين. ولم توضح المجموعة ماذا فعلت بالتسجيلات بعد ذلك، بحسب "بلومبرغ".

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وفي بيان إلى "بلومبرغ"، اعترف "فيسبوك" بأنه نسخ فعلا تسجيلات بموافقة أصحابها، وأكد أنه أنهى هذه العمليات.

وبين كل المجموعات العملاقة للانترنت، يتعرض "فيسبوك" بالتحديد لضغط كبير، لأنه لم يرصد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 2016، حملات تلاعب بالناخبين الأميركيين.

وألحقت قضية "كامبريدج اناليتيكا" الفضيحة التي كشفت في 2018، حول استغلال بيانات مستخدمين لـ"فيسبوك" من دون علمهم لأغراض سياسية، ضرراً في سمعة الشبكة.

وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي، دفع "فيسبوك" غرامة قياسية قدرها خمسة بلايين دولار إلى السلطات الأميركية، بسبب إساءته استخدام بيانات خاصة لمتابعيه.

وخلال زيارتها تل أبيب من أجل حضور إطلاق منصة جديدة لـ"فيسبوك" مخصصة للشركات الناشئة وتحمل اسم "بلايغراوند"، وصفت ساندبرغ اسرائيل بأنها "أمة الشركات الناشئة تأتي بعد سيليكون فالي (مركز الابتكار والتقدم التقني في الولايات المتحدة) وتضم أكبر كثافة من الشركات الناشئة في العالم".