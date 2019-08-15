شكرا لقرائتكم إسرائيل تمنع زيارة عضوتي كونغرس أميركيتين بموجب قانون مناهضة المقاطعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة)، واشنطن- أ ف ب | منذ 5 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 20:19

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها ستمنع زيارة مقررة لنائبتين في الكونغرس الاميركي تؤيدان مقاطعتها بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، في قرار يتماشى مع مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلنت وزارة الداخلية عن القرار الذي قالت إنه يتوافق مع قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل. ومن المتوقع أن تصل كل من إلهان عمر ورشيدة طليب وهي من أصل فلسطيني إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة للأراضي الفلسطينية.

واعتبر الرئيس الأميركي الخميس أنّ إسرائيل ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول النائبتين الأميركيتين المسلمتين والمؤيدتين للفلسطينيين. وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع تويتر إنّ رشيدة طليب النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، وزميلتها الهان عمر "تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو القيام بشيء لتغيير رأيهما".

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وسبق لإلهان عمر ورشيدة طليب المصنفتين ضمن الجناح اليساري للحزب الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي وهما أول مسلمتين تدخلان الكونغرس، أن أعلنتا علناً دعم مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وعلميا احتجاجاً على احتلال الأراضي الفلسطينية. كما سبق أن نددتا مراراً بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وفي عام 2017، اعتمدت إسرائيل قانوناً لمنع دخول مؤيدي حركة المقاطعة.

وباتت النائباتان منذ مدة في مرمى ترامب الذي يتهمهما بمعاداة السامية، إضافة إلى نائبتين ديموقراطيتين من الأقليات.