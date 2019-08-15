شكرا لقرائتكم ترامب يقترح على الرئيس الصيني مقابلة متظاهري هونغ كونغ "شخصياً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن- أ ف ب | منذ 5 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 20:23

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، إن عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جينبنغ والنشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية "سعيدة" لأشهر من الاحتجاجات.



وكتب ترامب في تغريدة: "لو التقى الرئيس شي مباشرة وبشكل شخصي مع المحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. لا شك لدي في ذلك".

ويبدو أن ترامب يوضح تغريدة كتبها أمس (الأربعاء)، حول شي والعلاقات التجارية وهونغ كونغ، أنهاها بعبارة "اجتماع شخصي؟" فهمها البعض على أنها عرض للقاء الرئيس الصيني.

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وتردد ترامب في انتقاد الموقف الصيني من هونغ كونغ، وقال إنه يعتبر الاضطرابات "شأناً داخلياً" لبكين، وركز على المفاوضات لحل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وكتب ترامب في تغريدة الاربعاء: "بالطبع الصين ترغب في التوصل الى اتفاق. ليعملوا بشكل إنساني في هونغ كونغ أولاً".

ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين أميركين كبار، دافعوا عن الاحتجاجات، وطالبوا بكين باحترام الحكم الذاتي للمنطقة.

وتأتي الدعوة للقاء شي بالنشطاء فيما تحتشد القوات الصينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونغ كونغ.