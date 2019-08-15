شكرا لقرائتكم جونسون يؤكد للسراج عدم وجود "حل عسكري" للأزمة في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 20:03

أكد رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، لنظيره فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، بعدم وجود "حل عسكري" للأزمة في ليبيا.



وأجرى السراج اليوم (الخميس)، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بحثت تطورات الاوضاع في ليبيا، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، وضرورة "إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد"، مجدداً التأكيد بأن "حكومة الوفاق الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة".

وأضاف جونسون، بأن "التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب وتساهم في تفاقم الازمة ويجب إيقافها".

من جانبه، عبر فائز السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه حكومة الوفاق والازمة الليبية.

وأشار إلى أن "الليبيين كانوا قريبا من الحل قبل الحماقة العسكرية التي قادت إلى الاعتداء الغاشم في 4 نيسان (أبريل) الماضي، والتي نسفت العملية السياسية".

وأكد رئيس حكومة الوفاق، ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب، لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين، وفقا لتعبيره.

إلى ذلك، أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر اليوم، أنها استهدفت مطار زوارة الدولي على بعد 120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم قواته.

وأوضح المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته الرسمية على "فيبسوك"، "بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، تأكدنا أنها تستعمل هنقرين (مرآبين) داخل مطار زوارة".

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وأضاف،"قامت طائرات سلاح الجو صباح اليوم بضرب الهنقرين وتسويتهما بالأرض، وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب بالمطار".

واعتبر المسماري، الاستهداف "رسالة إنذار لأي مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة".

لكن قوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نشرت صوراً تظهر بقايا شظايا وحفرة ضخمة في مدرج مطار زوارة أكدت أنها جاءت نتيجة لقصف قوات حفتر.

وتتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر الهجمات ضد المطارات التي يسيطر عليها كل طرف.

وقامت قوات حفتر بتدمير غرفة عمليات وتحكم رئيسة للطائرات المسيرة التركية في قاعدة طرابلس الجوية، لترد قوات حكومة الوفاق بتدمير طائرات مسيرة تابعة لقوات حفتر في منطقة الجفرة وسط ليبيا الشهر الماضي.

وتسبب سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، في مقتل حارس أمن وإصابة اخرين بجروح، بحسب ما أفاد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق مصطفى المجعي.

ويأتي القصف وبدء الهجمات المتبادلة، عقب يوم واحد من انتهاء "الهدنة الانسانية" التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لوقف المعارك خلال عيد الأضحى.

وتواصل قوّات حفتر منذ 4 نيسان (أبريل) هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت الشهر الخامس بسقوط حوالى 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.