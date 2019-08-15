شكرا لقرائتكم الشيخ حسن عزالدين مرشّح "حزب الله" للإنتخابات النيابية الفرعية في صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 20:01

قررت قيادة حزب الله "ترشيح الشيخ حسن عزالدين للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة صور"، جنوب لبنان، وفق بيان العلاقات الاعلامية في "حزب الله" .



وعزالدين (مواليد 1963) مسؤول وحدة العلاقات العربية والأفريقية في "الحزب"، وهو من القيادات التأسيسية فيه، درس الهندسة في جامعة طهران في ايران، ومن ثم انتقل لدراسة العلوم الدينية.

وتولى عز الدين مسؤوليات عديدة في حزب الله ومنها مسؤولية الإعلام، وهو عضو الأمانة العامة في المؤتمر القومي العربي ويشارك في المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية ولديه علاقات واسعة مع الأوساط القومية والإسلامية والعربية والحزبية في لبنان ومعظم الدول العربية والإسلامية.

وكان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قد وقّع المرسوم الرقم 5396 تاريخ 31 تموز(يوليو) 2019 القاضي بدعوة ​الهيئات الناخبة​ لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور، الّذي شغر بعد استقالة النائب ​نواف الموسوي​ (حزب الله)، وقبلها رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك يوم الأحد في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفقًا للنظام الأكثري.

وحَمل المرسوم إلى توقيع الرئيس عون، توقيعي رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​.

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عزالدين: سأكون نائبا لكل لبنان

وأكد حسن عزالدين في تصريح، أنه سيسعى ليكون "في خدمة نهج المقاومة والشهداء وخادما لهذه المسيرة التي عمدت بالدم وبتضحيات الجرحى والأسرى وعائلاتهم"، واعدا بأن يكمل الطريق على خطهم وسلوكهم "فهذه المسيرة التي استطاعت أن تقدم كل هذه التضحيات تحتم علينا المسؤوليات لخدمة هؤلاء الناس، الذين لا يمكن وصفهم سوى بـ"الخير كله" كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، متمنيا أن يكون "عند حسن ظنهم وأن يحمل آلامهم وآمالهم وأن يعيش أوجاعهم".

ووعد بأن يكون "الصوت المدوي للدفاع عن هؤلاء الناس وعن مطالبهم، والبلسم الذي يخفف آلام أولئك الذين قدموا لهذه المسيرة وكانوا جزءا أساسيا في تقدمها".

وشدد على أنه سيكون "نائبا لكل لبنان وبين أهالي صور، المنطقة التي ستنتخبني وأعيش معها أفراحها وأتراحها وأتبنى قضاياها. ولكي أكون واقعيا، ما أستطيع فعله سأقوم به على أكمل وجه وما لا أستطيع سأبقى أناضل له لأجل أهلنا وخصوصا في الجنوب الصامد وقضاء صور".

وشكر القيادة التي منحته هذه الثقة "وستلقي على عاتقي مسؤولية كبرى أتمنى أن أكون أهلا ومحلا لها".