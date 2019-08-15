شكرا لقرائتكم لجنة سعودية - إماراتية تصل إلى عدن لبحث انسحاب قوات "الحزام الامني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – أ ف ب | منذ 5 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 19:31

وصلت لجنة عسكرية سعودية - إماراتية إلى مدينة عدن، لبحث مسألة انسحاب قوات المقاتلين من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي، بحسب مصادر متطابقة.



وقال مصدر في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لوكالة فرانس برس اليوم (الخميس)، إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها".

وأكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة، موضحاً "سنعقد معها لقاءات" من دون المزيد من التفاصيل.

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وسيطرت قوات "الحزام الأمني" الأسبوع الماضي، على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسة تابعة للحكومة الشرعية في المدينة.

وطالبت الحكومة اليمنية الأربعاء بانسحاب قوات "الحزام الأمني" من المواقع التي سيطروا عليها قبل أي حوار سياسي معهم.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض.

وكان المجلس جدد أيضا التزامه الوقوف مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة".