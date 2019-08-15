شكرا لقرائتكم السماح للناقلة الايرانية بالمغادرة على رغم محاولة العرقلة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 19:14

سمحت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم (الخميس)، لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع تموز (يوليو) الماضي، بالمغادرة على رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سورية.



وأكدت إيران خطياً أن حمولة "غريس 1" ليست متوجهة إلى سورية التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة، بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.