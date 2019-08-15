شكرا لقرائتكم بري: اللبنانيون مدعوون الى التمسك بعناوين صنعت نصر 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 19:07

كتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بمناسبة ذكرى نصر تموز(يوليو) 2006، على حسابه الرسمي على "فايسبوك": "كما صنع لبنان في مثل هذا اليوم انتصاره، اللبنانيون اليوم وفي كل لحظة مدعوون الى التمسك بكل العناوين التي صنعت ذلك النصر المبين، المقاومة والجيش والشعب".



وختم: "دائما وأبدا في مواعيد النصر، الصوت والصدى للمقاومين".

واتصل بري، بعائلة الطفل علي عباس معتوق، وقدم التعازي باستشهاد الطفل علي الذي قضى امس بفعل انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي العام 2006 في منطقة تول النبطية.

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وشيعت بلدة حاروف الجنوبية الطفل معتوق، وشارك في التشييع عضو هيئة الرئاسة في "حركة أمل" الدكتور خليل حمدان، نائب القائد العام لكشافة الرسالة الاسلامية في لبنان حسين عجمي، ورؤساء بلديات ووفود حزبية وشعبية وعلماء دين وفاعليات.

وقال حمدان: "إن استشهاد الطفل معتوق بقنبلة عنقودية اسرائيلية انما لهو دليل على الجريمة الاسرائيلية بحق الطفولة البريئة، وشاهد على العدوانية الاسرائيلية المتمادية ضد لبنان"، داعيا الدولة اللبنانية الى ان "تكثف جهودها لازالة القنابل العنقودية من بين المناطق السكنية في الجنوب".

...وحريق يفجّر ثلاثة ألغام اسرائيلية

وفي السياق أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تسبب حريق اندلع في منطقة كروم المراح الواقعة على الحدود بين بلدة ميس الجبل وبين الاراضي الفلسطينية المحتلة، بإنفجار ثلاثة ألغام من مخلفات العدو الاسرائيلي، وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز ميس الجبل على تطويق النار وإخمادها.