شكرا لقرائتكم مصر:11 قتيلاً في حادثة سير جنوب العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 18:47

قتل 11 شخصاً اليوم في منطقة الصف في محافظة الجيزة، جنوب العاصمة، إثر حادثة سير، فيما أصيب 3 آخرين بجروح خطرة. وتسجل مصر نسب مرتفعة من حوادث السير.



ووقعت الحادثة إثر تصادم سيارة نقل ركاب "ميكروباص" بأخرى لنقل البضائع "تريله" على إحدى الطرق السريعة، ليقتل 8 أشخاص على نحو فوري، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى في الحادث إلى 11 شخصاً.

وتسجل مصر نسباً مرتفعة من حوادث الطرق، في ظل عدم التزام السرعة المقررة وتهالك بعض الطرق، في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لتقويض تلك الحوادث، فيما ينظر البرلمان مشروع قانون لتنظيم المرور، يفرض عقوبات مشددة على السائقين المخالفين.

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إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم (الخميس)، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2005 في شأن الموافقة على اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.

وتدخل القانونين والمعاهدات المصرية حيز النفاذ من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الأوسط" أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20آذار ( مارس )2005.