شكرا لقرائتكم الجيش الأميركي يستهدف "خلايا نائمة لداعش" في العراق بالمدفعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي -"الحياة" | منذ 15 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 10:18

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فايسبوك" أن وحدات مدفعية أميركية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الارهابي بالقرب من مطار القيارة في العراق بهدف القضاء على "خلايا نائمة" للتنظيم.



وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في البيان أن العملية التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وشارك فيها جنود أميركيون من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جوا.