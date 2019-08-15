شكرا لقرائتكم البنتاغون: الاتفاق مع تركيا حول منطقة آمنة في سورية سينفذ على "مراحل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 16 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 09:57

أعلن ناطق باسم البنتاغون، أمس الأربعاء، أن اتفاقا بين تركيا والولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال غرب سورية سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مشيرا الى ان بعض العمليات المتعلقة في الاتفاق ستبدأ في وقت قريب.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسون: "نراجعت حالياً الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الاتراك". وأضاف: "آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل".

وتابع: "الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الاتراك".

ووفقاً لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا، من أجل الاعداد لمنطقة آمنة في شمال سورية.

والهدف من وراء هذه المنطقة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي قوات مدعومة من واشنطن، لكن أنقرة تصنفها "منظمة إرهابية".

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الا ان الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية حتى آذار(مارس) الماضي، عارض بشكل علني سيطرة تركيا على المنطقة.

وحذّر فوتيل في مقالة رأي نشرها موقع "ناشونال انترست" الإثنين، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا "ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك".

وقال فوتيل في مقالته التي كتبها بالاشتراك مع الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن غونول طول، إن "فرض منطقة أمنية بعمق 20 ميلاً (30 كيلومتراً) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 في المئة من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الانساني الذي يشكل حالياً تحدياً بالغا،ً وخلق بيئة لمزيد من النزاعات".

وأنشأ الأكراد السوريون، الذين لعبوا دوراً رئيساً في الحرب ضد تنظيم "داعش"، منطقة تتمتع بحكم ذاتي شمال شرقى سورية.

لكن مع انتهاء الحرب ضد التنظيم الارهابي؛ أثار احتمال انسحاب الجيش الأميركي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوح به انقرة منذ فترة طويلة.

ونفذت تركيا حتى الآن عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سورية عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومقاتلين سوريين متمردين جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.