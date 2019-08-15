شكرا لقرائتكم فلسطين تحذر من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 10:15

حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة المساس في الوضع القائم في المسجد الأقصى بالقدس، رداً على دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.



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ودانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، مساء أمس الأربعاء "هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية". وأكد البيان أن "المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خصوصاً ضد المسجد الأقصى المبارك".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات، والتي إن استمرت "ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطرة".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، دعا في تصريحات صحافية إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.