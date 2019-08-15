شكرا لقرائتكم "قسد" تنفي توقيع اتفاق لتسليم قرى في ريف الرقة إلى دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 09:56

نفت قوات سورية الديموقراطية (قسد)، في بيان مساء أمس الأربعاء، توقيعها اتفاقاً مع النظام السوري، لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة (شمال شرقي سورية).



وقالت "قسد" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً يدعي توقيع اتفاق بين قواتنا وبين النظام السوري، لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة للسلطات السورية".

وأضافت "قسد" أن "وسائل الإعلام فسرت ذلك بأنه رد على الاتفاق التركي - الأميركي حول المنطقة الآمنة". واضافت: "إننا في قوات سورية الديموقراطية، وفي الوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، نهيب بوسائل الإعلام الدقة في تداول الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية التي تؤكد أو تنفي مضامين أخبارها".